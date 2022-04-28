"Пускай платят": что говорят в России и Европе после остановки поставок газа

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"Пускай платят": что говорят в России и Европе после остановки поставок газа

23 минуты назад

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27 апреля 2022 Россия перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него "в рублях". В конце марта такую схему предложил Владимир Путин.

"Газ за рубли" - не совсем корректное название для новой схемы. Страны должны платить за газ в валюте, как и прописано в контрактах. Но не на европейский счет "Газпрома", а на свой собственный счет в российском "Газпромбанке".

Вот что об этом думают жители Польши, Болгарии и России.

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