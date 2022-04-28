"Самое страшное - затишье". Волонтер вывез из заблокированного Мариуполя 200 человек

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"Самое страшное - затишье". Волонтер вывез из заблокированного Мариуполя 200 человек

43 минуты назад

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Бизнесмен Михаил Пурышев из Мариуполя стал волонтером, когда город оказался в осаде. Сначала он привез в Мариуполь инсулин и еду, а потом стал вывозить оттуда людей.

За март Михаил совершил шесть поездок в город, пробиваясь через блокпосты и рискуя наехать на мину. За этот время волонтеру удалось переправить в Запорожье более 200 человек.

Микроавтобус для поездок был куплен в складчину. Однажды машина попала под обстрел, в ней выбило стекла и боковую дверь.

После войны Михаил планирует сделать из микроавтобуса памятник в Мариуполе.

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