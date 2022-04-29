"Один шаг и они перестанут бояться". Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев о том, почему он уехал в Украину

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"Один шаг и они перестанут бояться". Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев о том, почему он уехал в Украину

19 минут назад

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Игорь Волобуев больше 20 лет занимался пиаром в структурах "Газпрома". 2 марта он уехал в Украину.

Он родом из Ахтырки, которую начали обстреливать в первые дни войны. Теперь он хочет в ступить в ряды территориальной обороны. С Волобуевым о причинах его решения поговорили корреспонденты агентства Reuters.

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