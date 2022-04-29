В Украине растет популярность патриотических тату. Почему это может быть опасно?

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В Украине растет популярность патриотических тату. Почему это может быть опасно?

55 минут назад

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Патриотические татуировки - главный тренд в украинских тату-студиях. Среди клиентов салона Lamarch в центре Львова много людей в военной форме. Студия отправляет 30 процентов своего дохода на поддержку армии, а солдатам мастера набивают тату бесплатно прямо в окопах.

Для российских солдат такие татуировки стали "опознавательными знаками". По ним они пытаются вычислить военных среди украинских мужчин. Набитый украинский флаг или трезубец может стоить человеку жизни.

Видео подготовлено при участии корреспондентов Украинской службы Би-би-си Анастасии Грибановой и Романа Лебедя.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: