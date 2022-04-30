"Не долго стою, я - 1232-ой". Очередь за мясом в Харькове

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"Не долго стою, я - 1232-ой". Очередь за мясом в Харькове

час назад

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Харьков подвергается обстрелам практически с самого начала войны. В районе Горизонт на юго-восточной окраине города местные жители неделями остаются практически без воды и газа. I

Магазины и аптеки разрушены, люди выстаиваются в многочасовые очереди за гуманитарной помощью.

Что говорят местные жители - в видео Би-би-си.

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