Эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали". Видео
Эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали". Видео
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По данным украинских властей, более 100 человек было эвакуировано с территории завода "Азовсталь".
Эвакуированные, как сообщил президент Зеленский, в понедельник прибудут в Запорожье.
Российские власти сообщают об эвакуации 56 человек, вывезенных в село Безыменное на территории ДНР.