Грозит ли миру голод из-за войны в Украине, и кого он может коснуться?

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Грозит ли миру голод из-за войны в Украине, и кого он может коснуться?

24 минуты назад

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Война в Украине стала причиной резкого роста цен на еду по всему миру. Только за март они поднялись почти на 13%, и похоже, что это не предел.

Украина и Россия являются одними из важнейших поставщиков зерновых и подсолнечного масла в мире. Теперь из-за блокады морских портов поставки из Украины почти полностью остановлены. Россия же продолжает продавать зерно, причем делает это по более выгодным, чем это было до войны, ценам.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Гусев объясняет роль России и Украины в мировых поставках сельскохозяйственной продукции и сырья и рассказывает, каковы могут быть масштабы разворачивающегося продовольственного кризиса.

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