"В 2014 году мелочи были, а теперь полгорода разрушено". Мариуполь после двух месяцев обстрелов

38 минут назад

Бои за Мариуполь идут уже больше двух месяцев. За это время многие из тех, кто остался в городе, уже, кажется, привыкли к звукам взрывов. Татьяна Булшанова, разговаривавшая с журналистами Reuters на лавке у разрушенного дома, не прервала беседу из-за громких хлопков. Большую часть времени оставшиеся жители проводят в подвалах. Практически с самого начала войны в Мариуполе нет света, воды, газа и связи. Люди готовят прямо на улице на костре.Мариупольский горсовет сообщает о 22 тысячах погибших в городе.Российская сторона настаивает, что не ведет огонь по мирным объектам в Украине. Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: