Очереди за бензином и закрытые заправки. Почему в Украине топливный кризис?

6 минут назад

Правительство Украины столкнулось с глубочайшим топливным кризисом и пытается в условиях войны исправить ситуацию. С начала войны Украина потеряла два основных нефтеперерабатывающих завода и порядка 20 крупных хранилищ топлива. Вместе с вынужденным отказом от поставок из России и Беларуси это привело к острой нехватке бензина и дизеля. Половина из около 7000 автозаправок в стране закрыты. А на работающих испытываются постоянные перебои с поставками. Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: