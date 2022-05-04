"Пашинян продает Армению". Почему в Ереване опять протестуют?
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В Армении не утихают уличные протесты. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны в том, что он хочет пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.
Акции оппозиции начались в конце апреля после того, как Пашинян заявил, что вопрос Карабаха – не территориальный. Предыдущие массовые протесты в Армении были после подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, по которому территории, которые контролировал Ереван на протяжении десятилетий, переходили Баку. Однако тогда партия Пашиняна выиграла на внеочередных выборах, которые прошли в сентябре 2021. Оппозиция заявила, что протесты продолжатся до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку.
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