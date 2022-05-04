"Нужно продолжать жить": в Украине женщина лишилась обеих ног, подорвавшись на мине

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"Нужно продолжать жить": в Украине женщина лишилась обеих ног, подорвавшись на мине

51 минуту назад

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Возвращаясь домой в Лисичанск 27 марта, Оксана Баландина подорвалась на мине. Ее спутник Виктор Васильев шел сзади и не пострадал.

В результате ранения Оксана лишилась обеих ног и четырех пальцев на руке. В общей сложности Оксана провела в больницах больше месяца. Виктор все это время продолжал ухаживать за Оксаной. Пара зарегистрировала отношения прямо в больнице.