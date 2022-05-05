"До безумия страшно". Рассказ жительницы Мариуполя, эвакуированной с "Азовстали"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"До безумия страшно". Рассказ жительницы Мариуполя, эвакуированной с "Азовстали"

9 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Первого мая при поддержке ООН и "Красного Креста" с завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать около 100 человек. Среди них была Татьяна Троцак - она провела в бункере на территории предприятия два месяца. С ней поговорили журналисты агентства Reuters.

Сколько еще мирных жителей остается в подвалах завода, которые на момент начала обстрела Мариуполя казались безопасными, - неизвестно.Бои за Мариуполь начались практически с начала вторжения России в Украину. 21 апреля Путину доложили о взятии Мариуполя российской армией, и он приказал отменить штурм завода.

Но обстрелы завода не прекратились.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: