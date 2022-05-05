"Весна есть весна". Как живет семейная пара в разрушенном Мариуполе
"Весна есть весна". Как живет семейная пара в разрушенном Мариуполе
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Сергей и его жена Людмила уже привыкли к обстрелам в Мариуполе. Несмотря на авиаудары они продолжают жить в почти полностью разрушенном доме.
"Главное, что мы пережили это. А сейчас уже смеемся", - говорит Сергей.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные полностью контролируют Мариуполь.
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