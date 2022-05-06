"Я не знаю, есть ли у меня завтра". Рассказ медика с "Азовстали"

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"Я не знаю, есть ли у меня завтра". Рассказ медика с "Азовстали"

час назад

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Человек, который представился медиком с "Азовстали", рассказал о положении на территории завода. "Раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий", - сказал он, обратившись к властям Турции с просьбой о помощи.

Ранее при поддержке ООН и "Красного Креста" с завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать несколько сотен человек. На территории завода продолжаются бои.

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