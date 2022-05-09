Британский учитель помогает украинцам на Донбассе
Британский учитель помогает украинцам на Донбассе
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Город Попасная на Донбассе находится очень близко к линии фронта, там идут ожесточенные бои.
Бежать от обстрелов жителям города и близлежащих сел помогают волонтеры. Один из них - школьный учитель математики из Великобритании Гай Осборн. Он снимает на видео процесс эвакуации и передал Би-би-си эти кадры.