В Москве появились плакаты, обвиняющие шведов в нацизме. Что с этим не так?

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В Москве появились плакаты, обвиняющие шведов в нацизме. Что с этим не так?

33 минуты назад

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На автобусных остановках в Москве у здания посольства Швеции появились необычные плакаты. На них приведены цитаты знаменитых шведов с "оправданием" нацизма.