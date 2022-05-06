В Москве появились плакаты, обвиняющие шведов в нацизме. Что с этим не так?
В Москве появились плакаты, обвиняющие шведов в нацизме. Что с этим не так?
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На автобусных остановках в Москве у здания посольства Швеции появились необычные плакаты. На них приведены цитаты знаменитых шведов с "оправданием" нацизма.
Действительно ли писательница Астрид Линдгрен, режиссер Ингмар Бергман и основатель IKEA Ингвар Кампрад оправдывали нацизм? Приводим их высказывания вместе с контекстом.