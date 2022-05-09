"Вытащить из болота пропаганды хотя бы часть россиян": антивоенная акция в Лондоне

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"Вытащить из болота пропаганды хотя бы часть россиян": антивоенная акция в Лондоне

13 минут назад

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“Вытащить из болота пропаганды хотя бы часть россиян”: антивоенная акция в Лондоне

Накануне 9 мая десятки человек собрались у здания парламента в Лондоне на акцию Russians against the war ("Русские против войны").

У многих в руках были бело-сине-белые флаги, ставшие символом протестов против вторжения России в Украину за рубежом. По аналогии с белорусскими бело-красно-белыми флагами их начинают называть БСБ.

"Мы долгое время выходили на протесты вместе с украинцами, выносили флаги БСБ, чтобы показать, что мы здесь, - говорит одна из организаторов Ксения. - Со временем мы решили отделиться, показать, что мы россияне, что нас много. Мы хотим, чтобы голос россиян, которые выступают против войны, был слышен громче".

Среди спикеров на мероприятии - ресторатор Алексей Зимин, экономист Андрей Мовчан и исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Ашурков.