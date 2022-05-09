Что Путин и Зеленский сказали 9 мая: главное из обращений президентов

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Что Путин и Зеленский сказали 9 мая: главное из обращений президентов

23 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Владимир Путин выступил с речью 9 мая 2022 на Красной площади во время парада Победы, а Владимир Зеленский записал видеообращение на пустынном Крещатике в окружении противотанковых ежей.

Президент России заявил, что нападение на Украину было необходимостью. "Россия дала упреждающий отпор агрессии", - сказал Путин.