Что Путин и Зеленский сказали 9 мая: главное из обращений президентов
Что Путин и Зеленский сказали 9 мая: главное из обращений президентов
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Владимир Путин выступил с речью 9 мая 2022 на Красной площади во время парада Победы, а Владимир Зеленский записал видеообращение на пустынном Крещатике в окружении противотанковых ежей.
Президент России заявил, что нападение на Украину было необходимостью. "Россия дала упреждающий отпор агрессии", - сказал Путин.
Президент Украины в свою очередь прочил победу Украине. "24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал", - заявил президент Украины.