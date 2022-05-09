Львовский вокзал: побег от войны глазами уезжающих и остающихся. Документальный фильм Би-би-си

28 минут назад

С тех пор, как Россия напала на Украину, страну покинули более 5,5 миллионов беженцев. Это самое масштабное перемещение людей со времен Второй мировой войны.

Львовский вокзал стал перевалочным пунктом для сотен тысяч человек. Многие жители Украины отчаянно пытаются добраться до платформы номер пять - именно с нее отправляются поезда в Польшу, где женщины и дети будут в безопасности. Но это еще и место скорби, ведь именно здесь семьи расстаются, и не знают, увидят они когда-нибудь своих любимых или нет.