"Я хочу спокойно дожить свой век". Жительница Ирпеня осталась без дома в 72 года

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"Я хочу спокойно дожить свой век". Жительница Ирпеня осталась без дома в 72 года

8 минут назад

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Зинаиде Баранчук 72 года, она живет в Ирпене 40 лет. 24 марта а результате обстрела частный дом Зинаиды был разрушен.

Правительство предоставило ей трейлер, но жить в нем можно лишь в теплое время года. Пенсия Зинаиды - 3000 гривен (около $99) и обеспечить себя жильем она не в состоянии. Главное, чего хочет Зинаида, это "спокойно дожить свой век".

Город Ирпень в Киевской области сильно пострадал во время российского вторжения в Украину. Многие дома разрушены до основания.

28 марта Минобороны Украины заявил, что город перешел под контроль украинских военных. Только 9 мая мэр Ирпеня сообщил о том, что город полностью проверен саперами, хотя это все равно не является гарантией безопасности, и призвал жителей быть осторожными.

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