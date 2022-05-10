Парадная техника: что из показанного не воюет в Украине?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Парадная техника: что из показанного не воюет в Украине?

2 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Во многих города России в честь Дня Победы традиционно прошли военные парады с участием современного российского вооружения.

В этом году количество военной техники, принимавшей участия в параде в Москве, было гораздо меньше, а перед самым началом шествия отменили и авиашоу.