Парадная техника: что из показанного не воюет в Украине?
Парадная техника: что из показанного не воюет в Украине?
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Во многих города России в честь Дня Победы традиционно прошли военные парады с участием современного российского вооружения.
В этом году количество военной техники, принимавшей участия в параде в Москве, было гораздо меньше, а перед самым началом шествия отменили и авиашоу.
Русская служба Би-би-си рассказывает, какая техника, показанная на параде, не участвует в военных действиях на территории Украины.