"Как можно делать парад, если все в огне?" История 92-летнего ветерана, пережившего две войны
"Как можно делать парад, если все в огне?" История 92-летнего ветерана, пережившего две войны
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Во время Второй мировой войны Аркадию Перченко было 11, он отстал от семьи во время эвакуации и присоединился к партизанскому отряду в Беларуси.
Спустя десятки лет он вспоминает ту войну и заново переживает новую: когда Россия начала военные действия на территории Украины, он жил в Запорожье.Аркадий эвакуировался и живет у своей дочери в Израиле.
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