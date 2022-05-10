Два Дня Победы: сравниваем речи Путина в 2022 и 2000 годах

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Два Дня Победы: сравниваем речи Путина в 2022 и 2000 годах

19 минут назад

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9 мая 2022 года Владимир Путин посвятил речь на параде Победы в основном войне против Украины.

Президент России обратился к ополченцам Донбасса и тем российским военным, которые сейчас участвуют в боевых действиях.

Что изменилось в его словах на День Победы за 22 года у власти? Русская служба Би-би-си сравнивает два выступления Владимира Путина.

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