Обстрел Одессы и затяжной комендантский час
Обстрел Одессы и затяжной комендантский час
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Сразу по окончании праздничного салюта в честь 9 мая в Москве, Одесса подверглась ракетному обстрелу российской армией.
Разрушен торговый центр. Один человек погиб и несколько получили ранения.
С вечера 8 мая до утра 10 мая в Одессе был введен комендантский час. Одесситы провели его, по возможности наслаждаясь солнечной погодой.
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