Билл Браудер: "Каждый день Путин зарабатывает миллиард долларов, столько же ему стоит день войны"
Билл Браудер: "Каждый день Путин зарабатывает миллиард долларов, столько же ему стоит день войны"
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Финансист Билл Браудер рассказал ведущему программы Би-би-си HARDTalk Стивену Сакуру о том, работают ли санкции и откуда у Путина деньги на войну.
Гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Браудер в прошлом крупный западный инвестор в России, а сейчас – активный противник Путина. Многие годы он многие годы боролся за введение персональных санкций в отношении россиян, ответственных за нарушение прав человека. В России Браудер дважды заочно осужден за уклонение от налогов и финансовые махинации.
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