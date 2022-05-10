Билл Браудер: "Каждый день Путин зарабатывает миллиард долларов, столько же ему стоит день войны"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Билл Браудер: "Каждый день Путин зарабатывает миллиард долларов, столько же ему стоит день войны"

22 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Финансист Билл Браудер рассказал ведущему программы Би-би-си HARDTalk Стивену Сакуру о том, работают ли санкции и откуда у Путина деньги на войну.

Гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Браудер в прошлом крупный западный инвестор в России, а сейчас – активный противник Путина. Многие годы он многие годы боролся за введение персональных санкций в отношении россиян, ответственных за нарушение прав человека. В России Браудер дважды заочно осужден за уклонение от налогов и финансовые махинации.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: