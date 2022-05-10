Принц Чарльз впервые выступил перед парламентом
Принц Чарльз впервые выступил перед парламентом
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Принц Чарльз впервые выступил перед парламентом Великобритании с тронной речью о законодательных планах правительства.
Обычно это делает королева Елизавета II, она выступает перед депутатами последние 60 лет. В этот раз королева не смогла приехать из-за проблем со здоровьем, поэтому традиционную речь произнес принц Чарльз, сын Елизаветы II и наследник престола. Помимо прочего, в обращении он упомянул и войну в Украине.