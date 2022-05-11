Памятник раздора. Как монумент Советской армии раскалывает латвийское общество

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Памятник раздора. Как монумент Советской армии раскалывает латвийское общество

10 минут назад

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Все мероприятия на 9 мая в Риге были запрещены. Но тысячи рижан все равно пришли возложить цветы у памятника воинам Советской армии. На следующее утро букеты убрали при помощи трактора.

Это возмутило многих, и цветы к памятнику понесли вновь. Люди оставались там до позднего вечера. Нескольких задержала полиция, доступ к памятнику теперь закрыт.