Памятник раздора. Как монумент Советской армии раскалывает латвийское общество
Памятник раздора. Как монумент Советской армии раскалывает латвийское общество
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Все мероприятия на 9 мая в Риге были запрещены. Но тысячи рижан все равно пришли возложить цветы у памятника воинам Советской армии. На следующее утро букеты убрали при помощи трактора.
Это возмутило многих, и цветы к памятнику понесли вновь. Люди оставались там до позднего вечера. Нескольких задержала полиция, доступ к памятнику теперь закрыт.
Эти события разворачиваются на фоне обещаний правящих политиков страны демонтировать монумент. Русская служба Би-би-си рассказывает, что этот памятник означает для разных групп латвийского общества.