Скетчи о войне. Зарисовки британского иллюстратора о происходящем в Украине

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Скетчи о войне. Зарисовки британского иллюстратора о происходящем в Украине

24 минуты назад

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Британский художник-иллюстратор Джордж Батлер провел месяц в Украине. За это время, несмотря на боевые действия, ему удалось поездить по стране и запечатлеть в рисунках жизнь простых украинцев, задокументировать события, свидетелем которых он стал.

Батлер и ранее ездил рисовать в зоны военных конфликтов. Его картины о жизни в Сирии и Афганистане были отмечены различными наградами.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: