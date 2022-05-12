От эффективного и правильного до бациллы и заразы. Как менялись слова Путина о национализме

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От эффективного и правильного до бациллы и заразы. Как менялись слова Путина о национализме

час назад

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О национализме Владимир Путин говорил и до начала войны в Украине. Он обращался к этому термину достаточно часто в течение всего своего президентства. Но контекст и тональность по отношению к нему менялись.

В 2005 году в ходе переговоров по газовому вопросу Путин призывал украинскую сторону "прекратить пугать друг друга националистами". В 2014 году Путин назывался себя "самым большим националистом в России", подчеркивая, что он националист "правильный".

О президенте Украины в 2019 году он сказал следующее: "Господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож".С начала войны в Украине риторика в отношении украинских националистов стала жестче.

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