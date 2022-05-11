Сибирь в огне: лесными пожарами охвачено уже пять регионов

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Сибирь в огне: лесными пожарами охвачено уже пять регионов

31 минуту назад

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Аномальные лесные пожары бушуют в Сибири. Ими охвачены Красноярский край, Курганская, Кемеровская, Иркутская и Омская области.

Пожары начались из-за сухой погоды, шквалистого ветра и замыкания на линиях электропередач.

Сообщается о по меньшей мере 13 погибших и 19 пострадавших.

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