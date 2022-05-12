Бывший наемник "ЧВК Вагнер" о готовности российской армии к войне

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Бывший наемник "ЧВК Вагнер" о готовности российской армии к войне

40 минут назад

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Марат Габидуллин - бывший наемник из "ЧВК Вагнера". В интервью Reuters он рассказал о том, как его вербовали на войну в Украине и что он думает о причинах неуспехов военной кампании России в Украине.Минобороны России не просьбу прокомментировать заявления Габидуллина агентству не ответило.

Габидуллин ушел из ЧВК в 2019 году, а в 2020 выпустил книгу о своей службе. Сейчас он живет во Франции.

Свою причастность к военным преступлениям в Сирии и на востоке Украины, в которых обвиняют вагнеровцев, он отрицает.

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