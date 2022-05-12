Что говорят финны о вступлении в НАТО
Что говорят финны о вступлении в НАТО
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Правительство Финляндии приняло решение подать заявку на вступление в НАТО без промедления. Такое же решение рассматривается и в Швеции.
Вторжение России в Украину вызвало сдвиг в общественном мнении в скандинавских странах. И политические партии, которые поддерживали нейтралитет в течение нескольких десятилетий, приходят к мнению, что теперь Россия представляет для них угрозу.
О том, как восприняли это решение сами финны, - в видео Би-би-си.