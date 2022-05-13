Бои под Харьковом: журналист Би-би-си провел неделю с украинскими военными

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Бои под Харьковом: журналист Би-би-си провел неделю с украинскими военными

9 минут назад

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Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль и оператор Даррен Конуэй провели неделю в окрестностях Харькова. Все это время они находились вместе с украинскими военными, оттесняющими российскую армию к границе.

По их мнению, успехи украинцев, пусть пока скромные, могут стратегически повлиять на военные действия России на Донбассе.

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