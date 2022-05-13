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Видео с камер наблюдения: российские солдаты стреляли в спину безоружным людям

24 минуты назад

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65-летний охранник Леонид без оружия вышел навстречу российским солдатам, которые подошли к КПП. На кадрах видно, как мужчины разговаривают и даже курят вместе, после чего спокойно расходятся. Однако через несколько мгновений солдаты возвращаются и стреляют по уходящим людям.