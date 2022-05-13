Видео с камер наблюдения: российские солдаты стреляли в спину безоружным людям

Видео с камер наблюдения: российские солдаты стреляли в спину безоружным людям

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Би-би-си получила видеозапись с камер видеонаблюдения предприятия в Киевской области.

65-летний охранник Леонид без оружия вышел навстречу российским солдатам, которые подошли к КПП. На кадрах видно, как мужчины разговаривают и даже курят вместе, после чего спокойно расходятся. Однако через несколько мгновений солдаты возвращаются и стреляют по уходящим людям.

Украинская прокуратура сейчас расследует эти убийства как предполагаемое военное преступление.

Корреспондент Би-би-си по Восточной Европе Сара Рейнсфорд побывала на месте событий, изучила видео и поговорила с теми, кто пытался спасти Леонида.

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