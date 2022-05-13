Первый суд над российским солдатом в Украине. Вадима Шишимарина обвиняют в военном преступлении

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Первый суд над российским солдатом в Украине. Вадима Шишимарина обвиняют в военном преступлении

час назад

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В Киеве начался первый процесс против российского военного. 21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадима Шишимарина обвиняют в том, что в Сумской области он застрел 62-летнего мирного жителя, ехавшего на велосипеде по обочине дороги.

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Адвокат Шишимарина Виктор Овсянников сказал Би-би-си, что его подзащитный пока не определился, будет ли он признавать вину.

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что ему ничего не известно о начале такого судебного процесса и подчеркнул, что не знает, "насколько это соответствует действительности".

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