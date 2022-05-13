Как снимали клип для Евровидения в освобожденном Ирпене
Как снимали клип для Евровидения в освобожденном Ирпене
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Музыканты Фолк-рэп группы Kalush Orchestra прошли в финал конкурса Евровидение с песней Stefania. Изначально лидер группы посвятил песню маме, но с момента начала войны для многих, как в Украине, так и за ее пределами, она стала ассоциироваться с украинским сопротивлением российскому вторжению.
Не все участники группы будут представлять Украину на Евровидении. Кто-то из музыкантов предпочел уйти на передовую. О том как это - готовиться к выступлению на Евровидении во время войны, участники группы рассказали Би-би-си.