Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania"

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania"

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Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania", которая посвящена украинским матерям.

Представители НАТО поздравили Украину с победой в конкурсе.

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Второе место заняла Великобритания, что также является историческим событием: традиционно британские исполнители занимали последние места чарта Евровидения.

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