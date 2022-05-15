Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania"
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania"
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Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania", которая посвящена украинским матерям.
Представители НАТО поздравили Украину с победой в конкурсе.
Второе место заняла Великобритания, что также является историческим событием: традиционно британские исполнители занимали последние места чарта Евровидения.
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