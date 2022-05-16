"Хорошо, что нас затопило". Село Демидов под Киевом ушло под воду и сдержало наступление войск России
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Прорыв дамбы в селе Демидов на второй день войны и разлив реки Ирпень сдержал наступление российских войск, заставив военных свернуть.
Вот уже два месяца село затоплено на треть. Вода стоит на улицах, в домах и подвалах. Но местные жители говорят, что им повезло. Именно из-за разлива реки Ирпень российская армия вынуждена была отойти в сторону Гостомеля и Бучи, где до сих пор находят захоронения местных жителей, погибших во время пребывания там военных РФ.Россия отрицает причастность к убийству мирных жителей в Украине и называет обвинения фейками.
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