"Хорошо, что нас затопило". Село Демидов под Киевом ушло под воду и сдержало наступление войск России

24 минуты назад

Вот уже два месяца село затоплено на треть. Вода стоит на улицах, в домах и подвалах. Но местные жители говорят, что им повезло. Именно из-за разлива реки Ирпень российская армия вынуждена была отойти в сторону Гостомеля и Бучи, где до сих пор находят захоронения местных жителей, погибших во время пребывания там военных РФ.Россия отрицает причастность к убийству мирных жителей в Украине и называет обвинения фейками.