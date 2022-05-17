Защитников "Азовстали" вывезли на территорию ДНР. Видео

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Защитников "Азовстали" вывезли на территорию ДНР. Видео

13 минут назад

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Рейтер опубликовало видео с несколькими автобусами, на которых, по данным агентства, украинских военных с завода "Азовсталь" вывезли в два населенных пункта, подконтрольных самопровозглашенной ДНР.

Генштаб ВСУ в ночь на 17 мая объявил о проведении "операции по спасению" военных с "Азовстали". Согласно этому заявлению, 53 человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих - в Еленовку. Также Генштаб заявил, что оттуда военных отправят в Украину "через процедуру обмена".