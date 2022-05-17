Защитников "Азовстали" вывезли на территорию ДНР. Видео
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Рейтер опубликовало видео с несколькими автобусами, на которых, по данным агентства, украинских военных с завода "Азовсталь" вывезли в два населенных пункта, подконтрольных самопровозглашенной ДНР.
Генштаб ВСУ в ночь на 17 мая объявил о проведении "операции по спасению" военных с "Азовстали". Согласно этому заявлению, 53 человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих - в Еленовку. Также Генштаб заявил, что оттуда военных отправят в Украину "через процедуру обмена".
Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что "украинские герои нужны Украине живыми", а работа по их возвращению "требует деликатности и времени".