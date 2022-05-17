Как власти Северной Кореи планируют бороться с эпидемией коронавируса?

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Как власти Северной Кореи планируют бороться с эпидемией коронавируса?

19 минут назад

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Власти Северной Кореи долгое время отрицали, что в стране есть больные коронавирусом. Однако даже официальные источники сообщают, что с середины апреля 2022 в КНДР стремительно распространяется "лихорадка неизвестного происхождения".

15 апреля 2022 лидер КНДР Ким Чен Ын на экстренном совещании политбюро объявил, что ковид в стране все же есть и потребовал остановить распространение вируса. С начала пандемии Северная Корея не проводила вакцинацию. Специалисты полагают, что этот факт, вкупе с неэффективной системой здравоохранения в стране, может привести к возможным мутациям вируса.

Тем временем по государственным каналам КНДР показывают сюжеты, в которых людям, среди прочего, советуют лечиться от коронавируса настойкой из корня лопуха, чаем из листьев ивы, женьшенем и парацетамолом.

Южная Корея заявила, что готова помочь, но пока не получила от своих северных соседей ответа.

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