"Не хочу предать мужа". Женщина близ Изюма живет под обстрелами и не хочет уежать

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"Не хочу предать мужа". Женщина близ Изюма живет под обстрелами и не хочет уежать

10 минут назад

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Несмотря на недели артиллерийских и ракетных обстрелов, российской армии не удается прорвать украинскую оборону в Донбассе. Одна из ключевых точек столкновения - город Изюм и его окрестности.

Украинские военные патрулируют местность и пытаются помочь мирным жителям выехать из зоны боев, но на эвакуацию соглашаются не все. Съемочная группа Би-би-си стала свидетелем встречи украинских солдат с жительницей одной из деревень Изюмского района.

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