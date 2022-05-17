"Неприятно, что меня прославили". Полная история "бабушки с красным флагом"

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"Неприятно, что меня прославили". Полная история "бабушки с красным флагом"

27 минут назад

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"Я радовалась России, что она придет и не будет воевать с нами. А когда пошли такой войной и меня прославили - для меня это неприятно, потому что меня в Украине считают предателем. Это непонимание привело к такому", - рассказывает Анна Ивановна.

Анне Ивановне скоро исполнится 70 лет, она живет в одной из деревень Харьковской области, и в апреле 2022 года стала одним из самых узнаваемых символов российской пропаганды. Все из-за видео, в котором она вышла встречать украинских военных с советским красным флагом, перепутав их с россиянами.

После того, как видео набрало популярность, в России и на оккупированных территориях "бабушке Анне" стали посвящать муралы и ставить памятники, а в Украине ее поступок, наоборот, вызвал негативную реакцию.

Журналисты Би-би-си встретились с Анной Ивановной, чтобы узнать ее историю целиком, а также поговорили с украинским военным, который снимал то самое знаменитое видео.

Авторы: Святослав Хоменко, Дмитрий Власов

Монтаж: Злата Онуфриева

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