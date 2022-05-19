Аттенборо и самый большой динозавр на Земле | Документальный фильм Би-би-си

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8 мая ветерану-натуралисту и ведущему Би-би-си сэру Дэвиду Аттенборо исполнилось 96 лет. Ровесник королевы Елизаветы II, за свою долгую жизнь он объездил весь свет, открыл нам неизведанные виды животных и растений и помог спасти от вымирания десятки из них. Этот документальный фильм расскажет о его приключениях в Патагонии, где был обнаружен скелет гигантского динозавра.

В 2014 году в пустыне в Патагонии была найдена гигантская кость. Ученые предполагали, что она принадлежала самому большому динозавру, когда-либо жившему на нашей планете. Эта история привлекла внимание различных исследователей дикой природы, в том числе и Дэвида Аттенборо. Он отправился в Аргентину, где в течение двух лет работал вместе с учеными, чтобы добыть из-под земли и собрать вместе 37-метровый скелет, состоящий из более чем 220 костей. Вместе они попытались ответить на вопрос, как жил и почему умер этот огромный монстр.