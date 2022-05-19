«Сына украли из комнаты». Как родители разыскивают похищенных детей | Документальный фильм Би-би-си
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Фильм доступен для просмотра на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
Каждый год по всему миру сообщают о 8 миллионах похищенных детей. Китайские власти никогда не публиковали официальную информацию о том, сколько детей похищают в их стране. Однако в сетях распространяют множество видео, на которых детей похищают с детских площадок, с улиц городов, и даже вырывают из рук сопротивляющихся матерей. Тысячи семей разыскивают своих детей, многие безуспешно. Чаще всего их похищают для нелегального усыновления, эксплуатации и сексуального рабства.
Это история У, который десять лет ищет своего сына, которого в годовалом возрасте похитили из его комнаты.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма на всех территориях, за исключением следующих: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,Сан-Марино, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.