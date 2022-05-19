«Сына украли из комнаты». Как родители разыскивают похищенных детей | Документальный фильм Би-би-си

час назад

Каждый год по всему миру сообщают о 8 миллионах похищенных детей. Китайские власти никогда не публиковали официальную информацию о том, сколько детей похищают в их стране. Однако в сетях распространяют множество видео, на которых детей похищают с детских площадок, с улиц городов, и даже вырывают из рук сопротивляющихся матерей. Тысячи семей разыскивают своих детей, многие безуспешно. Чаще всего их похищают для нелегального усыновления, эксплуатации и сексуального рабства.