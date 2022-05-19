Что ждет защитников "Азовстали"?

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Что ждет защитников "Азовстали"?

34 минуты назад

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По данным минобороны России, около 1000 украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен. Около 80 из них тяжело ранены. Бойцов вывезли автоколоннами на подконтрольные России территории в самопровозглашенной ДНР. Раненых доставили в Донецк и Новоазовск, а пленных - в колонию в поселке Еленовка.

Украинская сторона выразила озабоченность в связи с тем, как Россия поступает с пленными. Россия утверждает, что действует в соответствии с нормами международного права. Президент Украины Зеленский заявил, что уже начался процесс подготовки освобождения защитников "Азовстали". Однако Москва не подает сигналов, что это может случиться в скором времени.