Расстрельный подвал в детском лагере в Буче. Специальный репортаж Би-би-си

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Расстрельный подвал в детском лагере в Буче. Специальный репортаж Би-би-си

25 минут назад

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С того момента, как в конце марта российские войска покинули населенные пункты под Киевом, в районе Бучи были обнаружены тела более 1000 мирных жителей, многие из которых были наспех захоронены в неглубоких могилах.

Би-би-си стало известно, что около 650 человек были застрелены, или, как говорит высокопоставленный украинский полицейский, казнены.

Сара Рейнсфорд выясняла, что произошло в детском летнем лагере, который стал местом военных преступлений.

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