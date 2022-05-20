"Мариуполис 2". Фильм погибшего документалиста Мантаса Кведаравичюса показали в Каннах
"Мариуполис 2". Фильм погибшего документалиста Мантаса Кведаравичюса показали в Каннах
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
На Каннском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Мариуполис 2". Фильм о том, как изменилась жизнь жителей Мариуполя с приходом войны, показали без режиссера. Литовский документалист Мантас Кведаравичюс погиб в Украине во время съемок. Фильм завершила и привезла на кинопоказ его невеста Анна Билоброва, которая провела с ним все время в Мариуполе.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: