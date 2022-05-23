Первый приговор российскому военному в Украине. Видео
Первый приговор российскому военному в Украине. Видео
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Суд в Киеве вынес первый приговор российскому военному. Вадим Шишимарин получил пожизненное заключение за убийство мирного жителя в Сумской области. Ранее он признал свою вину.
Защита обжалует решение суда.Дело против сержанта было заведено по статье "Нарушение законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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