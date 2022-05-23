Российские военные начали разминировать "Азовсталь"

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Российские военные начали разминировать "Азовсталь"

40 минут назад

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20 марта Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении операции на "Азовстали". Российское минобороны утверждает, что в плены сдались 2439 украинских военных, находившихся на территории завода.

Ранее с "Азовстали" эвакуировали мирных жителей - многие из них провели в убежище порядка двух месяцев.