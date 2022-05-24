Как работает "ЧВК Вагнера". Интервью Ильи Барабанова с наемником

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Как работает "ЧВК Вагнера". Интервью Ильи Барабанова с наемником

47 минут назад

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Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов узнал у наемника "ЧВК Вагнера" о том, как проходит набор, кому могут отказать в приеме на работу и что происходит в командировках. Интервью записано в 2021 году.

"ЧВК Вагнера" - неформальная военная организация, предположительно принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году (на стороне самопровозглашенных республик) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК впервые рассказала интернет-газета "Фонтанка" осенью 2015 года.

По последним данным, операции "Вагнера" проходят в Сирии, Ливии, в Центральноафриканской Республике. Сообщается и о присутствии "Вагнера" в Судане и Мозамбике.

Как сообщало Би-би-си, с началом войны в Украине, в "Вагнере" открылся большой набор наемников, причем многие ограничения, существовавшие раньше, были отменены.